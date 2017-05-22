"Росконгресс" подпишет соглашение о совместной деятельности с ОКР в рамках ПМЭФ

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Фонд "Росконгресс" подпишет соглашение о совместной деятельности с Олимпийским комитетом России (ОКР) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора, руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.
"В рамках ПМЭФ планируется подписание двух соглашений: фонд "Росконгресс" подпишет соглашения с ОКР и проектом "ВТБ Арена Парк", - сказал Брюсов.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.