Известный спортивный комментатор Перетурин скончался на 79-м году жизни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели. Во вторник ему исполнилось бы 79 лет.

Владимир Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Калининграда, ленинградский "Автомобилист", "Сатурн" из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение" на Первом канале.