Стал известен расширенный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с расширенным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Австралии.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.