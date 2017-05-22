Стал известен расширенный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с расширенным составом команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Австралии.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Марк Биригитти ("Суонси", Уэльс), Дэнни Вукович ("Сидней"), Митчелл Лангерак ("Штутгарт", Германия), Мэтью Райан ("Генк", Бельгия);

защитники - Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Алекс Герсбах ("Русенборг", Норвегия), Райан Грант ("Сидней"), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Дилан Макгоуэн ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Райан Макгоуэн ("Гуйчжоу Чжичэн", Китай), Райли Макгри ("Аделаида Юнайтед"), Бейли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Трент Сейнсбери ("Интер", Италия), Брэд Смит ("Борнмут", Англия);

полузащитники - Мустафа Амини ("Орхус", Дания), Крейг Гудвин ("Спарта", Нидерланды), Джеймс Джегго ("Штурм", Австрия), Джексон Ирвин ("Бертон Альбион", Англия), Миле Йединак ("Астон Вилла", Англия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Бани Яс", ОАЭ), Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн Виктори"), Айдин Хрустич ("Гронинген", Нидерланды);

нападающие - Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл ("Мельбурн Сити"), Меттью Леки ("Ингольштадт", Германия), Джейми Макларен ("Дармштадт", Германия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.