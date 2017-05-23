Стал известен расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций по футболу

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Чили по футболу Алексис Санчес © EPA/MARIO RUIZ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Чили по футболу объявил расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Чили.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад Католика");

защитники - Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт Ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Крус Асул", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад Католика");

полузащитники - Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба - "Крус Асул", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба - "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-Коло");

нападающие - Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Крус Асул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B вместе с командами Австралии, Германии и Камеруна.