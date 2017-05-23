Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стал известен расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций по футболу

Спорт
23 мая, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Сборная Чили сыграет на Кубке конфедераций в группе B вместе с командами Австралии, Германии и Камеруна

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Чили по футболу Алексис Санчес

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Чили по футболу Алексис Санчес

©  EPA/MARIO RUIZ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Чили по футболу объявил расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Чили.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад Католика");

защитники - Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт Ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Крус Асул", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад Католика");

полузащитники - Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба - "Крус Асул", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба - "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-Коло");

нападающие - Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Крус Асул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B вместе с командами Австралии, Германии и Камеруна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay
2
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
DM: около стадиона Манчестера прогремели два взрыва
7
Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках
Темы дня
Загрузка...
Реклама