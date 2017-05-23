"Голден Стэйт" в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 129:115 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 36 очков. У "Сан- Антонио" больше всех очков набрал форвард Кайл Андерсон (20 баллов).

В составе "Сан-Антонио" третий матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард.

"Голден Стэйт" победил в серии со счетом 4-0 и стал первым клубом в истории НБА, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта плей-офф. В первом и втором раундах текущего розыгрыша плей-офф "Голден Стэйт" с одинаковым счетом 4-0 обыграл "Портленд" и "Юту" соответственно.

В финале плей-офф НБА "Голден Стэйт" встретится с победителем Восточной конференции. Действующий чемпион НБА "Кливленд" ведет в финале Восточной конференции против "Бостона" со счетом 2-1.

The Warriors are the first team in NBA history to start a postseason 12-0. #StrengthInNumbers #DubNation pic.twitter.com/1CnqLbKL3C — GoldenStateWarriors (@warriors) 23 мая 2017 г.