"Голден Стэйт" в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Сан-Антонио" со счетом 129:115 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 36 очков. У "Сан- Антонио" больше всех очков набрал форвард Кайл Андерсон (20 баллов).
В составе "Сан-Антонио" третий матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард.
"Голден Стэйт" победил в серии со счетом 4-0 и стал первым клубом в истории НБА, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта плей-офф. В первом и втором раундах текущего розыгрыша плей-офф "Голден Стэйт" с одинаковым счетом 4-0 обыграл "Портленд" и "Юту" соответственно.
В финале плей-офф НБА "Голден Стэйт" встретится с победителем Восточной конференции. Действующий чемпион НБА "Кливленд" ведет в финале Восточной конференции против "Бостона" со счетом 2-1.
The Warriors are the first team in NBA history to start a postseason 12-0. #StrengthInNumbers #DubNation pic.twitter.com/1CnqLbKL3C— GoldenStateWarriors (@warriors) 23 мая 2017 г.