Чемпион мира Кэ Цзе проиграл первый матч в го искусственному интеллекту AlphaGo

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ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Чемпион мира по игре в го (китайские шашки вэйци) Кэ Цзе проиграл первый матч компьютерной программе AlphaGo. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Еще две встречи между спортсменом и искусственным интеллектом запланированы на 25 и 27 мая.
В марте 2016 года прошла серия игр между южнокорейским чемпионом по го Ли Се Долем и программой AlphaGo с призовым фондом в один миллион долларов. Тогда в четырех раундах из пяти победил искусственный интеллект. Ассоциация го Республики Корея присвоила высший девятый дан компьютерной программе AlphaGo, разработанной компанией Google DeepMind.
История го насчитывает 3 тысячи лет, в мире ей увлекается не менее 40 млн человек. Число комбинаций на игровой доске достигает 10 в 170-й степени.