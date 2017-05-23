Футболисты Лебеденко, Годзюр и Грозав покинули "Терек"

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Игорь Лебеденко, уругваец Факундо Пирис и румын Георге Грозав покинули футбольный клуб "Терек". Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.
У всех игроков закончились контракты с командой. Также "Терек" покинул украинский голкипер Ярослав Годзюр, который выступал за клуб с 2008 года. За девять лет вратарь провел 98 матчей в составе команды.
Лебеденко перешел в "Терек" в 2012 году, за грозненцев полузащитник забил 18 голов в 132 встречах. Пирис стал футболистом грозненского клуба зимой 2013 года, он забил 3 мяча в 59 матчах. Грозав перешел в "Терек" летом 2013 года, в составе команды сыграл в 44 играх и забил 7 голов.
"Терек" занял пятое место в чемпионате России сезона-2016/17, не попав в зону еврокубков.