Каменский стал вторым на этапе КМ по стрельбе, повторив мировой рекорд в квалификации

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене.
В финале Каменский набрал 460,9 очка. Победил француз Алексис Райно (463,5), третьим стал китаец Лю Юкин (446,9).
В квалификации Каменский набрал 1186 очков и повторил мировой рекорд соотечественника Назара Лугинца, установленный также на этапе Кубка мира в Мюнхене в 2014 году.
Ранее на нынешнем этапе Кубка мира Каменский установил мировой рекорд в стрельбе из винтовки с 10 м.
Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.