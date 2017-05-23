Каменский стал вторым на этапе КМ по стрельбе, повторив мировой рекорд в квалификации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене.

В финале Каменский набрал 460,9 очка. Победил француз Алексис Райно (463,5), третьим стал китаец Лю Юкин (446,9).

В квалификации Каменский набрал 1186 очков и повторил мировой рекорд соотечественника Назара Лугинца, установленный также на этапе Кубка мира в Мюнхене в 2014 году.

Ранее на нынешнем этапе Кубка мира Каменский установил мировой рекорд в стрельбе из винтовки с 10 м.

Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.