Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каменский стал вторым на этапе КМ по стрельбе, повторив мировой рекорд в квалификации

Спорт
23 мая, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В квалификации Каменский набрал 1186 очков и повторил мировой рекорд соотечественника Назара Лугинца, установленный также на этапе Кубка мира в Мюнхене в 2014 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Каменский

Сергей Каменский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене.

В финале Каменский набрал 460,9 очка. Победил француз Алексис Райно (463,5), третьим стал китаец Лю Юкин (446,9).

В квалификации Каменский набрал 1186 очков и повторил мировой рекорд соотечественника Назара Лугинца, установленный также на этапе Кубка мира в Мюнхене в 2014 году.

Ранее на нынешнем этапе Кубка мира Каменский установил мировой рекорд в стрельбе из винтовки с 10 м.

Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет
2
Умер актер Роджер Мур
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
Темы дня
Загрузка...
Реклама