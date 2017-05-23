Бойцы Хирамагомедовы получили штраф около 4 тысяч рублей за избиение ГабдуллинаСпорт 23 мая, 16:42
Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" почтили память погибших в результате терактаСпорт 23 мая, 16:39
Музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроют в Новосибирской областиСибирь 23 мая, 16:34
"Гоголь-центр". ДосьеБиографии и справки 23 мая, 16:28
Умер актер Роджер МурКультура 23 мая, 16:27
Минздрав не поддерживает законопроект о легализации беби-боксовОбщество 23 мая, 16:22
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева провела для блогеров медиа-тур по стадиону "Фишт"Спорт 23 мая, 16:16
Кузнецова: механизмы манипуляции мнением детей должны стать недоступнымиОбщество 23 мая, 16:13
Глава ФИФА благодарен россиянам за развитие футбола в миреСпорт 23 мая, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Посол Ростова-на-Дону - города- организатора чемпионата мира по футболу 2018 года в России - Виктория Лопырева в преддверии Кубка конфедераций провела медиа-тур для блогеров по стадиону "Фишт". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.
Мероприятие прошло в рамках шестого ежегодного форума блогеров "НеФорум". Лопырева показала гостям подтрибунные помещения, раздевалки игроков и судейские комнаты, при этом она вела видеотрансляцию, которую посмотрели более 640 тысяч пользователей. Представители администрации стадиона рассказали посетителям про безопасность и особенности газона. Блогерам разрешили выйти к кромке поля и посидеть в креслах, предназначенных для команд и тренерского штаба.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018