Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева провела для блогеров медиа-тур по стадиону "Фишт"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Посол Ростова-на-Дону - города- организатора чемпионата мира по футболу 2018 года в России - Виктория Лопырева в преддверии Кубка конфедераций провела медиа-тур для блогеров по стадиону "Фишт". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

Мероприятие прошло в рамках шестого ежегодного форума блогеров "НеФорум". Лопырева показала гостям подтрибунные помещения, раздевалки игроков и судейские комнаты, при этом она вела видеотрансляцию, которую посмотрели более 640 тысяч пользователей. Представители администрации стадиона рассказали посетителям про безопасность и особенности газона. Блогерам разрешили выйти к кромке поля и посидеть в креслах, предназначенных для команд и тренерского штаба.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.

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