Бывший наставник сборной Англии по футболу Эллардайс объявил о завершении карьеры тренера

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс ушел с поста главного тренера клуба высшего дивизиона чемпионата страны "Кристал Пэлас" и объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Skysports.com.
"Это подходящее время для меня. У меня нет желания браться за другую работу. Принимая это решение, я прежде всего думаю о семье", - сказал он.
Эллардайс подписал контракт с "Кристал Пэлас" в декабре 2016 года. Соглашение было рассчитано на 2,5 года. 62-летний специалист помог клубу подняться с 17-го на 14-е место и остаться в Английской премьер-лиге.
"Пэлас" дал мне шанс восстановить свою репутацию после того, что случилось в сборной Англии, - сказал Эллардайс. - Я чувствовал, что мне нужно стать тренером клуба Английской премьер-лиги и показать, что я могу добиться чего-то значимого".
Эллардайс, будучи главным тренером сборной Англии, был уличен в коррупции в ходе расследования газеты Telegraph. Журналисты издания представились азиатскими бизнесменами и приняли участие в переговорах со специалистом. Эллардайс запросил 400 тысяч фунтов за помощь "бизнесменам" в получении прибыли от трансферных сделок английских клубов, а также рассказал, как можно обойти правила Футбольной ассоциации Англии, которые запрещают третьим лицам владеть правами на игроков. В сентябре 2016 года Футбольная ассоциация Англии расторгла контракт с Эллардайсом по обоюдному согласию сторон.