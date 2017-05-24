Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Оттаве" в шестом матче серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Оттава" на своем льду со счетом 2:1 победила "Питтсбург" в шестом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравняла счет в серии - 3-3.
В составе "Оттавы" шайбы забросили Бобби Райан (34-я минута) и Майк Хоффман (42). У проигравших отличился российский форвард Евгений Малкин (25).
Малкин сыграл в матче 18 минут 28 секунд, на его счету одна заброшенная шайба, семь бросков по воротам "Оттавы", два силовых приема и один заблокированный бросок.
Российский форвард забросил седьмую шайбу в текущем плей-офф и продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров. На счету Малкина 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 18 матчах Кубка Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающая игра финала Восточной конференции пройдет в ночь на пятницу в Питтсбурге.
Шайба Малкина.
That's a league-leading 24 playoff points... and counting. pic.twitter.com/S1pSkq9XrZ— Pittsburgh Penguins (@penguins) 24 мая 2017 г.