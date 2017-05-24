Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Французская биатлонистка Анаис Шевалье была сбита машиной во время тренировки на велосипеде, в результате чего сломала ключицу. Об этом спортсменка рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я расширила список спортсменов, который и так выглядел пугающе. Я зла, автомобилисты, мы беззащитны, когда едем на велосипеде. Спасибо за то, что играете нашими жизнями. Мне посчастливилось отделаться "всего лишь" сломанной ключицей и большим испугом", - написала Шевалье.

"Преждевременно прекращаю тренировки и не смогу двигаться какое-то время", - подвела итог инцидента биатлонистка.

Это не первый случай за последнее время, когда спортсмены во время тренировок на велосипеде попадают в ДТП. В конце апреля погиб победитель веломногодневки "Джиро д'Италия" 2011 года итальянец Микеле Скарпони, который был сбит грузовиком во время тренировки. В понедельник американец Ники Хэйден, который является чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года, скончался от травм, полученных в аварии, в которую он попал во время велосипедной прогулки. Трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум также в начале мая был сбит водителем автомобиля на юге Франции, где спортсмен тренировался, он не получил серьезных травм.

Шевалье - серебряный призер чемпионата мира 2016 года в эстафете. На ЧМ-2017 она завоевала серебро в смешанной эстафете и бронзу - в спринте и эстафете. Также в ее активе бронза ЧЕ-2015 в эстафете. Победитель и призер этапов Кубка мира.