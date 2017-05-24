Белоруска Азаренко на турнире WTA в Мальорке впервые сыграет после рождения ребенка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывшая первая "ракетка" мира белоруска Виктория Азаренко сыграет на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мальорке, который пройдет в конце июня. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования в Испании станут для Азаренко первыми после рождения ребенка. В июле прошлого года спортсменка объявила, что пропустит остаток сезона из-за беременности. В декабре у Азаренко родился сын.

Ранее спортсменка заявляла, что планирует сыграть на турнире серии Большого шлема - Уимблдоне, который стартует в Лондоне 3 июля. Также перед Уимблдоном она собиралась выступить на одном из турниров, проходящем на травяном покрытии.

Турнир WTA в Мальорке стартует 19 июня, а завершится 25 июня. Соревнования пройдут второй раз в истории. Первой чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия.

Азаренко становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Открытого чемпионата Франции (2009). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Открытый чемпионат Франции в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр - 2012 в миксте (с Мирным) и бронзовым призером в одиночном разряде.