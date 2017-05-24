Анастасия Мыскина стала послом Самары на ЧМ-2018

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата Франции, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

В среду Мыскина посетила строительную площадку стадиона "Самара-Арена", который примет матчи мирового первенства. После этого состоялось торжественное подписание соглашения.

В 2004 году Мыскина одержала победу на Открытом чемпионате Франции. В составе сборной России спортсменка дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005). В сентябре 2004 года Мыскина достигла наивысшей позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в своей карьере, заняв вторую строчку.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018