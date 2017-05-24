Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентовали в Самаре

Спорт
24 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

На данный момент разработано два экскурсионных маршрута, которые позволяют максимально объединить все достопримечательности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный пешеходные экскурсии по историческому центру города, разработанные для гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, были презентованы в Самаре. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

На данный момент разработано два экскурсионных маршрута, которые позволяют максимально объединить все достопримечательности. Туристы смогут посмотреть памятники, исторические дома, музеи, театры, религиозные учреждения разных конфессий, объекты культурного назначения. Также им будет рассказано о знаменитых жителях и гостях Самары.

"Обзорных автобусных и пешеходных экскурсий по Самаре, безусловно, множество. Особенность этих пешеходных туров в том, что они оптимизированы для людей, которые будут приходить на фестиваль болельщиков на площади Куйбышева. Часть маршрута пройдет по улицам, которые на время проведения чемпионата мира станут пешеходными зонами. Маршруты, по сути - это знакомство с городом, для того, чтобы болельщики могли определиться, куда именно они пойдут, когда приедут в следующий раз", - отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Экскурсии будут длиться около двух часов и проводится на разных языках. Обучение экскурсоводов продлилось 2,5 года. Всего их будет задействовано около 60 человек.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Николаеве горит судно ВМС Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама