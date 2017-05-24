Экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентовали в Самаре

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный пешеходные экскурсии по историческому центру города, разработанные для гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, были презентованы в Самаре. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

На данный момент разработано два экскурсионных маршрута, которые позволяют максимально объединить все достопримечательности. Туристы смогут посмотреть памятники, исторические дома, музеи, театры, религиозные учреждения разных конфессий, объекты культурного назначения. Также им будет рассказано о знаменитых жителях и гостях Самары.

"Обзорных автобусных и пешеходных экскурсий по Самаре, безусловно, множество. Особенность этих пешеходных туров в том, что они оптимизированы для людей, которые будут приходить на фестиваль болельщиков на площади Куйбышева. Часть маршрута пройдет по улицам, которые на время проведения чемпионата мира станут пешеходными зонами. Маршруты, по сути - это знакомство с городом, для того, чтобы болельщики могли определиться, куда именно они пойдут, когда приедут в следующий раз", - отметил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Экскурсии будут длиться около двух часов и проводится на разных языках. Обучение экскурсоводов продлилось 2,5 года. Всего их будет задействовано около 60 человек.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018