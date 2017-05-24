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CAS оставил в силе исключение болгарской федерации из Европейского шахматного союза

Спорт
24 мая, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Причиной санкций стал отказ президента Болгарской федерации шахмат Сильвио Данаилова представить финансовые документы за период с 2011 по 2014 год, когда он возглавлял Европейский шахматный союз

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Болгарской федерации шахмат (БФШ), которая была исключена из Европейского шахматного союза (ЕШС). Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Решение об исключении было принято 10 сентября 2016 года на Генеральной ассамблее Европейского шахматного союза в Баку. Причиной санкций стал отказ президента БФШ Сильвио Данаилова представить финансовые документы за период с 2011 по 2014 год, когда он возглавлял ЕШС. Данаилов в свою очередь заявил, что решение ЕШС принято в связи с тем, что он "неудобен Международной шахматной федерации" и выступает в оппозиции нынешнему руководству. Позднее в болгарской федерации решили обжаловать решение в CAS.

Суд отклонил иск БФШ к ЕШС и постановил, что все расходы на арбитраж должны быть выплачены болгарской федерацией. Также она должна выплатить часть судебных издержек ЕШС.

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