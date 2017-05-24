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Потолок зарплат КХЛ будет снижаться, в сезоне-2020/21 он составит 600 млн руб.

Спорт
24 мая, 17:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В сезоне-2017/18 потолок зарплат будет 900 млн рублей

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) введет жесткий потолок зарплат, в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"С сезона-2020/21 будет введен жесткий потолок зарплат в 600 млн рублей", - сказал Чернышенко.

В сезоне-2017/18 потолок зарплат в КХЛ будет 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 - 850 млн с сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места. 

Начиная с сезона-2019/20 в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, так как при обычном существуют различные возможности превышения допустимой зарплаты игроков. В сезоне-2019/20 жесткий потолок составит 800 млн рублей с исключением по принципу "одна звезда на клуб" и сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места, а с сезона-2020/21 - 600 млн с теми же исключениями.

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