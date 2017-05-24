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Французский велогонщик Роллан выиграл 17-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
24 мая, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик Том Дюмулен

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Пьер Роллан

Пьер Роллан

© EPA/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Француз Пьер Роллан из команды Cannondal-Drapac Pro-Cycling Team одержал победу на 17-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 219 км за 5 часов 42 минуты 56 секунд.

Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третье - испанец Горка Исагирре (Movistar).

В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Sunweb Том Дюмулен. Российский гонщик из швейцарской команды "Катюша-Альпесин" Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 2 минуты 40 секунд.

Следующий этап состоится 25 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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