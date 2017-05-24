Чернышенко: КХЛ ежегодно переводит ФХР на развитие хоккея 60 млн рублей из своего фонда

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) переводит ежегодно 60 млн рублей Федерации хоккея России (ФХР) на финансирование программ по развитию этого вида спорта. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
В начале мая глава лиги сообщил, что КХЛ и ФХР договорились о подписании нового соглашения на четыре года в связи с окончанием срока предыдущего контракта.
"Пока налог на роскошь (средства от клубов, направляемые в связи с превышением потолка зарплат - прим. ТАСС) переходит в стабилизационный фонд, - сказал Чернышенко. - В рамках соглашения, подписанного на четыре года с ФХР, в соответствии с законом о спорте, 60 млн из этого фонда идет на специальные программы ФХР".