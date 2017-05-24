Голкипер магнитогорского "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17. Голкипер получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.

В регулярном чемпионате Кошечкин одержал 22 победы в 45 играх, проведя шесть матчей на "ноль". В Кубке Гагарина в 17 играх на его счету 12 побед, из них два шатаута.

Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.