Голкипер магнитогорского "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

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МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17. Голкипер получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.
В регулярном чемпионате Кошечкин одержал 22 победы в 45 играх, проведя шесть матчей на "ноль". В Кубке Гагарина в 17 играх на его счету 12 побед, из них два шатаута.
Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.