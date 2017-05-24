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Голкипер магнитогорского "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

Спорт
24 мая, 20:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин

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Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин с супругой Ириной перед началом торжественной церемонии закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин с супругой Ириной перед началом торжественной церемонии закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин стал лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17. Голкипер получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.

В регулярном чемпионате Кошечкин одержал 22 победы в 45 играх, проведя шесть матчей на "ноль". В Кубке Гагарина в 17 играх на его счету 12 побед, из них два шатаута.

Лучшим вратарем по итогам прошлого сезона был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

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