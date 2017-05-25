Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Аякса" назвал скучным финал Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед"

Спорт
25 мая, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Аякса" Петер Бос

Главный тренер "Аякса" Петер Бос

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского "Манчестер Юнайтед" и голландского "Аякса" в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер "Аякса" Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы.

"Мы разочарованы, и сегодня я не увидел того "Аякса", который привык видеть, - сказал Бос. - Я думаю, что игра сегодня получилась скучной, у обеих команд не было большого количества голевых моментов. Зачастую, чтобы выиграть в финале, сначала нужно в нем проиграть. Все было в новинку для моей команды, но они многому научатся благодаря этому финалу, и если мы сохраним команду, то она станет сильнее в дальнейшем".

"Манчестер Юнайтед" стал шестым клубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/ Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добивались "Аякс", английский "Челси", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона", которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но зато трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Японские ученые выяснили, что васаби способствует ускоренному росту волос
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама