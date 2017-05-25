Тренер "Аякса" назвал скучным финал Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Игра английского "Манчестер Юнайтед" и голландского "Аякса" в финале футбольной Лиги Европы была скучной. Такое мнение выразил главный тренер "Аякса" Петер Бос, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы.
"Мы разочарованы, и сегодня я не увидел того "Аякса", который привык видеть, - сказал Бос. - Я думаю, что игра сегодня получилась скучной, у обеих команд не было большого количества голевых моментов. Зачастую, чтобы выиграть в финале, сначала нужно в нем проиграть. Все было в новинку для моей команды, но они многому научатся благодаря этому финалу, и если мы сохраним команду, то она станет сильнее в дальнейшем".
"Манчестер Юнайтед" стал шестым клубом, которому удалось победить во всех крупнейших еврокубковых турнирах (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/ Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добивались "Аякс", английский "Челси", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и испанская "Барселона", которая никогда не выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы, но зато трижды побеждала в Кубке Ярмарок, который предшествовал данным турнирам.