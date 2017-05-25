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Центр международного полицейского сотрудничества может быть создан в России перед ЧМ-2018

Спорт
25 мая, 9:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Схожий орган действовал во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции

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Сотрудники полиции во время футбольного матча

Сотрудники полиции во время футбольного матча

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Центр международного полицейского сотрудничества, в который будут приглашены иностранные представители, планируется создать в России в ходе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"В ходе подготовки к проведению ЧМ-2018 планируется создание Центра международного полицейского сотрудничества (ЦМПС), в рамках которого будут приглашены представители полиции всех стран - участниц чемпионата", - сказали в МВД.

Схожий орган действовал во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Во время турнира в Центре международной полицейской кооперации, помимо французских правоохранителей, работали порядка 50 офицеров из 23 стран Европы, сборные которых участвовали в Евро-2016, еще 130 представителей находились в городах проведения матчей. Они специализировались на работе с болельщиками и выявлении лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности, передавали оперативные данные по перемещению фанатов своих стран по территории Франции и работали в тесном контакте с членами делегаций своих стран, находившихся в городах чемпионата Европы.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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