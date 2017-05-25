Роналду может быть оштрафован на €8 млн и получить тюремный срок за неуплату налогов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на €8 млн и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около €8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год. Тем не менее, среди налоговых инспекторов нет единого мнения по этому делу. Некоторые из них не согласны с тем, что против Роналду следует возбуждать уголовное дело, расценивая действия португальца, как административное нарушение.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. В 2014 году, до начала любых расследований, футболист полностью урегулировал ситуацию с налогами. Он выплатил €6 млн, внеся их в налоговую декларацию за 2014 год. Некоторые инспекторы считают, что португалец должен был подать дополнительную налоговую декларацию за все года, а не комбинировать все налоги в один год.

По мнению других инспекторов, таким образом Роналду заплатил налоги и за 2009 и 2010 годы, то есть выплатил больше денег, чем мог бы, потому что налоговые органы не смогли бы проверить 2009-2010 годы из-за истечения срока давности. Также инспекторы, выступающие против уголовного разбирательства, отмечают, что футболист никогда не скрывал информацию от налоговых органов, а во время урегулирования ситуации с налогами в 2014 году, он предоставил властям всю документацию касательно его дохода.

В случае, если Роналду будет привлечен к уголовной ответственности, ему грозит штраф в €8 млн и тюремное заключение сроком до четырех месяцев. Если его действия будут расценены, как административное правонарушение, то португалец должен будет выплатить только штраф.