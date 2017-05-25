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Бывший футболист "Милана" Гаттузо возглавит молодежную команду клуба

Спорт
25 мая, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Гаттузо выступал в "Милане" с 1999 по 2012 год, с 2015-го он тренирует итальянскую "Пизу"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший футболист итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо вернется в клуб на должность главного тренера молодежной команды "Милан Примавера". Об этом Гаттузо сообщил итальянской газете La Repubblica.

"Я не согласился бы на такую работу ни в одном другом клубе. Но это "Милан", - заявил 39-летнний итальянец. Как сообщает издание, Гаттузо начнет работу на новом посту в июле.

Летом 2015 года Гаттузо возглавил команду третьего по силе итальянского дивизиона "Пиза" и в первый же сезон вывел ее в серию Б. В текущем сезоне клуб за два тура до конца чемпионата потерял шансы на сохранение прописки во втором по силе итальянском дивизионе. Также Гаттузо тренировал швейцарский "Сьон", итальянский "Палермо" и греческий ОФИ.

Гаттузо выступал в "Милане" с 1999 по 2012 год. Всего за итальянский клуб он сыграл 468 матчей и забил 11 голов. В составе итальянской команды Гаттузо дважды выигрывал Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07) и дважды становился чемпионом Италии (2003/04, 2010/11). Также в его активе победа на клубном чемпионате мира в 2007 году, в Кубке Италии (2002/03) и в Суперкубке страны (2004, 2011).

В составе сборной Италии, за которую Гаттузо провел 73 матча и забил 1 гол, он стал чемпионом мира в 2006 году.

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