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Проект: лауреаты национальных премий в области спорта будут получать 1 млн рублей

Спорт
25 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Сумма премий увеличится в два раза с 2018 года, также изменятся названия некоторых номинаций

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Лауреаты национальных номинаций в области физической культуры и спорта с 2018 года будут получать вознаграждение в размере 1 млн рублей. Об этом говорится в документе, разработанным Минспортом и опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

До 2018 года размер вознаграждения будет составлять 500 тысяч рублей.

Кроме того, документом предлагается утвердить следующие изменения: в номинации "Гордость России" слова "лучший спортсмен, спортсменка, тренер" заменить словами "спортсмен, спортсменка, тренер года". Также предлагается ввести номинации "Легенда спорта" (за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие спорта в стране), ранее она называлась "Эпоха в спорте", "Событие года" (событие, оказавшее влияние на общественную и спортивную жизнь страны) ранее - "Спортивный объект России", "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности, лучший организатор физкультурно- спортивной работы по месту жительства, работы", ранее - "За вклад в развитие физической культуры и спорта", "Медиаспорт (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни): лучший журналист, комментатор, лучшая спортивная печатная и медиапродукция", ранее "Спортивный парнас".

В 2016 году премию "Гордость России" получили олимпийские чемпионы 2016 года пятиборец Александр Лесун, фехтовальщица Яна Егорян и главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Церемония награждения проводится Минспортом с 2010 года.

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