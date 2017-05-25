Рада поддержала развитие боевого гопака и рукопашной запорожских казаков

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в закон "О физической культуре и спорте", дополнив его национальными видами спорта.

"Много видов спорта, которые сейчас олимпийские, когда- то были национальными видами спорта того или иного государства. Украина имеет свои традиционные национальные виды спорта, которые, кроме спорта, дают и украинский национальный дух. Это вопрос национальной чести и воспитания нового поколения, это вопрос патриотизма", - отметил спикер парламента Андрей Парубий.

Первый заместитель главы комитета по вопросам молодежи и спорта Николай Величкович отметил, что теперь закон позволит "поддерживать организации, развивающие национальные виды спорта и дает перспективы создания Международной федерации по национальному спорту".

Самым известным национальным видом спорта на Украине является боевой гопак. Считается, что танец появился в 16 - 18 веке как набор упражнений казаков Запорожской Сечи. Среди национальных видов спорта также числится хортинг - рукопашная запорожцев (название пошло от острова Хортица, где и была Запорожская Сечь), а также рукопашный бой "Спас" и украинская борьба на поясах.