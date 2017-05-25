Чемпион России "Спартак" в межсезонье проведет один зарубежный сбор

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в рамках подготовки к сезону-2017/18 Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) проведет один зарубежный сбор. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сбор пройдет в австрийском городе Филлах, начнется 24 июня и продлится две недели.
"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года.