Чемпион России "Спартак" в межсезонье проведет один зарубежный сбор

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в рамках подготовки к сезону-2017/18 Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) проведет один зарубежный сбор. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сбор пройдет в австрийском городе Филлах, начнется 24 июня и продлится две недели.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года.