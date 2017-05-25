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Система виртуальных тренировок спортсменов будет запущена 15 июня

Спорт
25 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Программа будет запущена на Google Play и Apple Store, далее любой желающий сможет установить себе приложение и начать виртуальные тренировки под руководством известных тренеров

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Андрей Сильнов

Андрей Сильнов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Система виртуальных тренировок спортсменов INGAMES будет запущена 15 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.

"С 15 июня будут запущены приложения, их можно будет использовать на соревнованиях, - сказал он. - Планируется, что сначала программа будет использоваться для легкой атлетики, потом для регби, прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания. При ее помощи можно будет производить отбор детей в спортивные секции удаленном режиме".

Программа будет запущена на Google Play и Apple Store, далее любой желающий сможет установить себе приложение и начать виртуальные тренировки под руководством известных тренеров. Основная часть программы будет бесплатной, а дополнительный контент - платным.

Единая информационная система INGAMES включает в себя научно - методические и технические материалы, используемые для удаленного визуального обучения спортсменов сложнокоординированным движениям в режиме реального времени в форматах 3D и виртуальной реальности, трансляцию в интернете с правилами соревнований и критериями оценки выполнения элементов, организацию прямого взаимодействия непрофессиональных и профессиональных спортсменов с целью повышения уровня удаленной подготовки непрофессиональных спортсменов.

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