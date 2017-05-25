ВФЛА не имеет информации об отказе британцев приглашать россиян на "Бриллиантовую лигу"

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имеет информации об отказе организаторов этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне приглашать российских спортсменов для выступления на турнире. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов.
"По этапам "Бриллиантовой лиги" информация об отказе россиянам еще не проверена - мы будем ее уточнять. Если все условия были соблюдены, то сейчас многое зависит и от менеджеров. Количество спортсменов известно заранее, может связано и с этим", - сказал Сильнов.
Ранее чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) сообщила порталу Rusathletics, что была готова к отказу организаторов этапа в Лондоне, поскольку до этого россиянам было отказано в участии в турнире в Берлине.
В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов.