ВФЛА не имеет информации об отказе британцев приглашать россиян на "Бриллиантовую лигу"

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имеет информации об отказе организаторов этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне приглашать российских спортсменов для выступления на турнире. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов.

"По этапам "Бриллиантовой лиги" информация об отказе россиянам еще не проверена - мы будем ее уточнять. Если все условия были соблюдены, то сейчас многое зависит и от менеджеров. Количество спортсменов известно заранее, может связано и с этим", - сказал Сильнов.

Ранее чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) сообщила порталу Rusathletics, что была готова к отказу организаторов этапа в Лондоне, поскольку до этого россиянам было отказано в участии в турнире в Берлине.

В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов.