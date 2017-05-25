Сидорова стала победительницей командного чемпионата России в прыжках с шестом

СОЧИ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заняла первое место на командном чемпионате страны, который стартовал 25 мая в Сочи. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 4 метра 60 сантиметров.

Второе место заняла Ангелина Краснова (4,40), третье - Татьяна Швыдкина (4,30).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Сидорова.

Первым международным стартом для Сидоровой, победительницы летнего чемпионата Европы - 2014, после полуторагодового перерыва должен стать этап "Бриллиантовой лиги" в Риме, который пройдет 8 июня.