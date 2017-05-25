Тотти подтвердил, что сыграет в воскресенье свой последний матч за "Рому"

РИМ, 25 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти проведет в воскресенье, 28 мая свой последний матч за "Рому", за которую он выступал на протяжении всей своей карьеры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Матч "Рома" - "Дженоа" 28 мая 2017 года станет последним, когда я надену майку "Ромы". Чувствую только, что моя любовь к футболу не проходит - это моя настоящая страсть. И она настолько сильная, что не могу и подумать отказаться от нее. С понедельника я готов начать с начала, готов к покорению новых вершин", - написал капитан "Ромы" Тотти.

Ранее неоднократно сообщалось, что 40-летний Тотти завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, но каково будет его будущее, по-прежнему неясно. Ранее СМИ предполагали, что Тотти мог бы продолжить работать в римском клубе, за основную команду которой выступает с 1992 года (с 1989 года он начал играть в молодежной команде), но в качестве технического директора. Нет ясности и по поводу того, не планирует ли футболист заняться тренерской карьерой.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой" он становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.