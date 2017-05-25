Сборная России обыграла команду Румынии в матче отбора на чемпионат мира по волейболу

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который проходит в Таллине.
Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиян. Эта победа стала для российской сборной второй в отборочном турнире. В среду россияне в трех сетах обыграли черногорцев. Сборная России с шестью очками лидирует в своей группе.
Следующий матч россияне сыграют против венгров 26 мая. Сборная Венгрии провела на турнире один матч, в трех сетах обыграв команду Косова.
В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места в своих группах, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.