Сборная России обыграла команду Румынии в матче отбора на чемпионат мира по волейболу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который проходит в Таллине.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиян. Эта победа стала для российской сборной второй в отборочном турнире. В среду россияне в трех сетах обыграли черногорцев. Сборная России с шестью очками лидирует в своей группе.

Следующий матч россияне сыграют против венгров 26 мая. Сборная Венгрии провела на турнире один матч, в трех сетах обыграв команду Косова.

В финальную часть чемпионата мира напрямую попадает победитель своей отборочной группы. Команды, которые займут вторые места в своих группах, разыграют друг с другом последнюю путевку на чемпионат мира на отборочном турнире в июле.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года в Болгарии и Италии.