Российская всадница Костерина стала победительницей соревнований по выездке в Гамбурге

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская всадница Татьяна Костерина на кобыле Диаволесса выиграла Большой приз CDI4* на соревнованиях по выездке в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Второе место заняла британка Эмиль Форье, третье - немка Бьянка Кассельманн.