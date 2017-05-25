СМИ: ФИФА может заменить Кубок конфедераций на турнир с участием топ-клубов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кубок конфедераций 2017 года в России может стать последним в истории турнира, так как Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность его замены на турнир с участием ведущих мировых клубов. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации издания, проект турнира находится на стадии согласования. Рассматривается два варианта его проведения - с 16 командами, разделенными на четыре группы, и 24 - восемь групп по три клуба.

Как отмечает газета, турнир будет проходить каждые два года перед чемпионатами мира и Европы, путевки в него получат два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес, и, возможно, финалисты этих турниров. Также предусматривается участие лучших команд Азии, Африки, Центральной и Северной Америки.

Кубок конфедераций впервые был организован ФИФА под таким названием в 1997 году и сначала проводился каждые два года. С 2005 года Кубок стал проводиться каждые четыре года в стране-хозяйке предстоящего чемпионата мира за год до его начала. В 2017 году Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.