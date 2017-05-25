Карасев: задачей "Зенита" является выход в баскетбольную Евролигу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей баскетбольного клуба "Зенит" является выход в Евролигу сезона-2017/18. Об этом ТАСС заявил защитник клуба Сергей Карасев.

"У нас отличный коллектив, все ребята сыграны, настоящая команда. За счет командных действий мы и обыграли в первом матче серии "Химки", - сказал Карасев. - Я смотрел "Финал четырех" Евролиги в Турции, и там "Фенербахче" одержал победу как раз за счет командных действий. Мы так и стараемся действовать, а попасть в Евролигу на будущий сезон - эта наша задача".

Для выхода в Евролигу "Зениту" надо победить в Единой лиге ВТБ или выйти в финал турнира при условии, что соперником будет ЦСКА.

В полуфинале "Зенит" встречается с "Химками", в первой игре клуб одержал победу 99:95 и повел в серии со счетом 1-0.