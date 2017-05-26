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"Питтсбург" в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

Спорт
26 мая, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Хоккеисты "Питтсбурга" победили "Оттаву" в седьмом матче полуфинальной серии со счетом 3:2, забросив победную шайбу на 6-й минуте второго овертайма

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Хоккеисты "Питтсбурга"

Хоккеисты "Питтсбурга"

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу действующего обладателя трофея.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Крис Кунитц (30-я минута), Джастин Шультц (52), победный гол на 6-й минуте второго овертайма забил Кунитц. У "Оттавы" отличились Марк Стоун (31) и Райан Дзингел (55). 

37-летний Кунитц впервые отличился заброшенными шайбами в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и сразу оформил дубль. После игры он был признан первой звездой встречи, кроме того, он стал самым возрастным хоккеистом, который принес победу своему клубу в овертайме седьмого матча в плей-офф НХЛ. Второй звездой стал Шультц, на счету которого гол и результативная передача, третьей звездой был признан голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон, отразивший 39 из 42 бросков.  

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 24 минуты и 23 секунды. На его счету четыре броска, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов "Оттавы". В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 24 очка (7+17) по системе "гол +пас" в 19 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал плей-офф НХЛ, где сыграет с "Нэшвиллом". Первая игра финальной серии пройдет 29 мая в Питтсбурге.

"Питтсбург" в шестой раз в своей истории поборется за Кубок Стэнли, при этом клуб выиграл четыре предыдущих финала из пяти. Проиграл "Питтсбург" лишь "Детройту" в финальной серии Кубка Стэнли 2008 года со счетом 2-4. Клуб из штата Пенсильвания четырежды становился обладателем Кубка Стэнли, побеждая в 1991, 1992, 2009 и 2016 гг. В прошлогоднем финале хоккеисты "Питтсбурга" обыграли "Сан-Хосе" со счетом 4-2.

Победная шайба Криса Кунитца.

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