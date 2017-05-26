Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Marca: тренер МЮ Моуринью хочет, чтобы "Реал" включил Морату в сделку по покупке Де Хеа

Спорт
26 мая, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Моуринью оценивает Де Хеа в €75 млн, но согласен отпустить голкипера в "Реал" за €25 млн, если испанская команда включит в сделку по покупке нападающего сборной Испании Альваро Морату

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет, чтобы испанский "Реал" включил нападающего Альваро Морату в сделку по приобретению вратаря Давида Де Хеа. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Сообщается, что Моуринью оценивает Де Хеа в €75 млн. Но португалец согласен отпустить голкипера в "Реал" за €25 млн, если испанская команда включит в сделку по покупке нападающего сборной Испании Альваро Морату. "Реал" оценивает форварда в сумму €70-75 млн.

Впервые "Реал" предпринял попытку купить голкипера сборной Испании летом 2015 года. Трансфер не состоялся, несмотря на то, что СМИ сообщали, что Де Хеа согласовал условия личного контракта с мадридцами. В официальном заявлении команды говорилось, что переход футболиста сорвался по вине английской команды, так как они не прислали вовремя все нужные документы для оформления трансфера. В сентябре 2015 года Де Хеа подписал новый пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Мората может перейти в итальянский "Милан" за €60 млн. Также в СМИ появилась информация, что Мората согласовал с "Миланом" условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать €7,5 млн в год. Кроме того, известно об интересе к форварду со стороны лондонского "Челси".

В текущем сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе "Реала". Он провел 42 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. Де Хеа, ставший победителем Куба английской лиги и Лиги Европы в текущем сезоне, провел за "Манчестер" 45 игр во всех турнирах, в 16 из них, не пропустив ни одного мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
Темы дня
Загрузка...
Реклама