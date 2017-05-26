Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев пропустит чемпионат РФ в Сочи из-за травмы

СОЧИ, 26 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2015 в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев не выступит на командном чемпионате России в Сочи из-за травмы ноги, полученной 10 дней назад на тренировке. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.

Командный чемпионат России проходит 25-26 мая.

"Десять дней назад на тренировке Денис повредил мышцу бедра, - заметил Сивченко. - Из-за этого повреждения ему пришлось пропустить сочинский турнир. Сейчас он находится у себя в Тюмени, и на сегодня у него запланировано медобследование. Если врач скажет, что ничего критичного не произошло, то Кудрявцев сможет выступить уже 10 июня на турнире в подмосковном Ерине".

Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России - 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить из-за травмы колена. На июльском Кубке России - 2016 в Жуковском спортсмен занял второе место (49,67), спустя неделю на турнире "Звезды 2016" - третье (49,43). Он был включен в состав олимпийской сборной России, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила против участия в Играх в Рио-де-Жанейро практически всех российских легкоатлетов.

Прошедший зимний соревновательный сезон 25-летний спортсмен также пропустил, приняв с тренером решение сосредоточиться на тренировках.