ХК "Амур" подписал контракт с участником Кубка мира 2016 года

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший защитник казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Михал Йордан подписал контракт с хабаровским "Амуром". Об этом ТАСС сообщил первый вице- президент "Амура" Александр Филиппенко.
"Амур" подписал контракт с Йорданом. Соглашение рассчитано на два года", - сказал Филиппенко.
С 2012 по 2016 год Йордан выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина". В "Ак Барсе" в минувшем сезоне он провел 36 матчей, в которых набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач). В составе сборной Чехии Йордан участвовал в Кубке мира прошлого года в Торонто, в трех матчах отдав голевую передачу.