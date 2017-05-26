ХК "Амур" подписал контракт с участником Кубка мира 2016 года

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший защитник казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Михал Йордан подписал контракт с хабаровским "Амуром". Об этом ТАСС сообщил первый вице- президент "Амура" Александр Филиппенко.

"Амур" подписал контракт с Йорданом. Соглашение рассчитано на два года", - сказал Филиппенко.

С 2012 по 2016 год Йордан выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина". В "Ак Барсе" в минувшем сезоне он провел 36 матчей, в которых набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач). В составе сборной Чехии Йордан участвовал в Кубке мира прошлого года в Торонто, в трех матчах отдав голевую передачу.