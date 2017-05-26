Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России прибыла в Австрию на сбор для подготовки к Кубку конфедераций

Спорт
26 мая, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сбор пройдет в австрийском Нойштифте и продлится до 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт, где проведет товарищеский матч со сборной Венгрии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в Австрию на тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет летом в России. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

На сбор были вызваны 28 футболистов, однако в Австрию отправились 25 игроков. Вратарь Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер в настоящее время находятся в расположении своих клубов - тульского "Арсенала" и турецкого "Фенербахче" соответственно. Голкипер Игорь Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для прохождения дополнительного обследования в связи с травмой пятки.

Сбор пройдет в австрийском Нойштифте и продлится до 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт, где проведет товарищеский матч (5 июня) со сборной Венгрии. Перед Кубком конфедераций российская сборная сыграет еще один контрольный матч - 9 июня в Москве с чилийцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама