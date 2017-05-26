Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland Garros

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова сыграет с первой "ракеткой" мира немкой Ангелик Кербер в первом раунде Открытого чемпионата Франции - второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом стало известно по итогам жеребьевки соревнований.

Светлана Кузнецова, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в первом круге встретится с американской Кристиной Макхейл. 16-я "сеяная" Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Патрицией Марией Циг, Дарья Касаткина (26) начнет турнир матчем против бельгийской спортсменки Янины Викмайер.

Наталья Вихлянцева сыграет со шведкой Юханной Ларссон, Екатерина Александрова - с чешкой Катериной Синяковой, Ирина Хромачева - с француженкой Полин Пармантье. Соперницы Елены Весниной (14) и Евгении Родины станут известным по итогам квалификации.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2016 года испанка Гарбинье Мугуруса в первом круге сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне, которая побеждала на парижских кортах в 2010 году. Скьявоне закончит профессиональную карьеру в конце сезона.