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Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высоту

Спорт
26 мая, 14:15 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен сумел преодолеть планку на высоте 2,30 м

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Иван Ухов

Иван Ухов

© ТАСС/Михаил Джапаридзе, архив

СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель Олимпийских игр - 2012 в прыжках в высоту Иван Ухов занял первое место на командном чемпионате России в Сочи. Спортсмен сумел преодолеть планку на высоте 2 метра 30 сантиметров.

Ухов вступил в борьбу за награды в то время, как его остальные соперники уже прекратили выступление. Он заказал 2,30, но в первых двух попытках его постигла неудача. Успешной оказалась только третья попытка, принесшая ему чемпионский титул. Затем Ухов заказал 2,35, но после короткого общения с личным тренером Владимиром Плехановым принял решение завершить соревнования.

Второе и третье места поделили Алексей Дмитрик и Илья Иванюк, взявшие с первой попытки высоту 2,23.

Командный чемпионат России в Сочи завершится 26 мая.

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