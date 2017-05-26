Испанский велогонщик Ланда выиграл 19-й этап многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Испанец Микель Ланда из Sky Team стал победителем 19-го этапа престижной шоссейной велогонки "Джиро д'Италия". Ланда преодолел дистанцию 191 км за 4 часа 53 минуты.

Второе место занял португалец Руй Альберту Кошта (UAE Abu Dhabi), третьим стал француз Пьер Роллан (Cannondal-Drapac Rro-Cycling Team).

Генеральный зачет возглавил колумбийский гонщик из Movistar Найро Кинтана. Россиянин из швейцарской команды "Катюша-Альпесин" Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 1 минуту 21 секунду.

Следующий этап состоится 27 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.