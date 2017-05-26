Безуглов: сборная России не опасается допинг-контроля в преддверии Кубка конфедераций

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу не опасается тестирования на допинг перед Кубком конфедераций. Об этом заявил журналистам после первой тренировки сборной в Австрии врач команды Эдуард Безуглов.

В пятницу сборная начала подготовку к Кубку конфедераций. "Перед каждым крупным турниром ФИФА (Международная федерация футбола) проводит допинг-контроль. Думаю, что в Австрии или до Кубка конфедераций еще такой контроль будет, мы его ждем, нам скрывать нечего, пусть приезжают", - сказал Безуглов.

На австрийском сборе команда будет готовиться к домашнему Кубку конфедераций до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места.