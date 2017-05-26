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Безуглов: травма носа ограничивала возможности футболиста Фернандеса

Спорт
26 мая, 19:28 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник ЦСКА перенесет операцию и поэтому не сможет сыграть на сборную России на Кубке конфедераций

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Виталий Тимкив/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травма носа ограничивала функциональные возможности защитника ЦСКА Марио Фернандеса, поэтому он решил сделать операцию, из-за которой не сможет сыграть за сборную России на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение в беседе с журналистами высказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

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"Фернандесу в Бразилии скоро будет сделана операция на носовой перегородке. Травма носа ограничивает его функциональные возможности, поэтому его тут нет. То, что мы видели, дало нам повод думать, что функционально он испытывал проблемы", - отметил Безуглов.

Помимо Фернандеса, Кубок конфедераций пропустит другой игрок ЦСКА - полузащитник Алан Дзагоев. "Нам важно, чтобы за сборную выступали полностью здоровые люди. Травма задней поверхности бедра, согласно данным медицинского комитета УЕФА, самая распространенная. Я уверен, что Алан вылечится полностью", - сказал Безуглов.

Сборная России в пятницу прибыла в австрийский Нойштифт- им-Штубайталь, где будет тренироваться до 3 июня.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Российская команда выступит в группе А, где сыграет со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют команды Германии, Чили, Камеруна и Австралии. До турнира российская сборная проведет товарищеские матчи с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

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