Наставник БК ЦСКА Итудис признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский баскетбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.
Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем 1/2 финала между ЦСКА и краснодарским "Локомотивом-Кубанью".
Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под руководством 46-летнего греческого специалиста армейский клуб дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016) и выиграл Евролигу в 2016 году. В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также вышел в "Финал четырех" Евролиги, где в полуфинале уступил греческому "Олимпиакосу". Итудис признавался лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2014/15.