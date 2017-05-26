Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наставник БК ЦСКА Итудис признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ

Спорт
26 мая, 19:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем 1/2 финала между ЦСКА и краснодарским "Локомотивом-Кубанью"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Димитрис Итудис (слева)

Димитрис Итудис (слева)

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский баскетбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.

Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем 1/2 финала между ЦСКА и краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под руководством 46-летнего греческого специалиста армейский клуб дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016) и выиграл Евролигу в 2016 году. В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также вышел в "Финал четырех" Евролиги, где в полуфинале уступил греческому "Олимпиакосу". Итудис признавался лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2014/15.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама