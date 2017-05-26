Наставник БК ЦСКА Итудис признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский баскетбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.

Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем 1/2 финала между ЦСКА и краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под руководством 46-летнего греческого специалиста армейский клуб дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016) и выиграл Евролигу в 2016 году. В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также вышел в "Финал четырех" Евролиги, где в полуфинале уступил греческому "Олимпиакосу". Итудис признавался лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2014/15.