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ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Спорт
26 мая, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Следующий матч пройдет в Москве 28 мая

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 101:95 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, который состоялся в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков. В составе "Локо" больше всех очков на счету Мэтта Дженнинга и Марди Коллинза (по 20).

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Москве 28 мая.

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