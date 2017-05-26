ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 101:95 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, который состоялся в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков. В составе "Локо" больше всех очков на счету Мэтта Дженнинга и Марди Коллинза (по 20).

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Москве 28 мая.