СМИ: российский владелец английского ФК "Борнмут" подозревается в незаконных ставках

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Максим Демин, который является владельцем клуба Английской премьер-лиги "Борнмут", подозревается в незаконных ставках на футбольные события. Об этом сообщает британская газета The Times.
Как сообщает издание, на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) 19 апреля появилось заявление, что Демин подозревается в размещении 611 ставок на футбольные события в нарушение правила E8. Позднее эта новость с сайта исчезла. Согласно правилу E8, любому футболисту, тренеру, судье, члену правления, сотруднику клуба или любому лицу, которое прямо или косвенно участвует в деятельности, санкционированной FA, запрещено делать ставки на футбольные события.
На данный момент на сайте FA нет никаких обвинений против Демина или каких-либо упоминаний об этом случае. В организации отказываются от комментариев, не объясняя, было ли первоначальное заявление отозвано или выложено на сайт по ошибке. В "Борнмуте" уверяют, что не знают о каких-либо обвинениях в адрес своего владельца.
Существует неопределенность, попадает ли Демин под юрисдикцию FA. Он не является председателем или директором клуба. 75% акций "Борнмута" принадлежит компании AFCB Enterprises Ltd, которая зарегистрирована на Виргинских островах. На сайте клуба сказано, что бенефициаром AFCB Enterprises Ltd является Opalus Trust - дискреционный траст членов семьи Максима Демина.
Демин стал совладельцем "Борнмута" в октябре 2011 года, когда команда выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, тогда он приобрел 50% акций клуба. В 2013 году он увеличил свою долю до 100%. В 2015 году Демин продал 25% акций "Борнмута" чикагской инвестгруппе PEAK6 Investments для привлечения в клуб дополнительных финансов. С сезона-2015/16 "Борнмут" выступает в Английской премьер-лиге, сезон-2016/17 команда завершила на девятом месте.