СМИ: "Спартак" и "Локомотив" интересуются нападающим "Сампдории" Будимиром

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в приобретении хорватского нападающего "Сампдории" Анте Будимира. Об этом сообщает портал CalcioWeb со ссылкой на слова агента футболиста Винченцо Тропиано.
Он сообщил об интересе к 25-летнему Будимиру со стороны пражской "Спарты" и хорватского клуба "Риека". Также он добавил, что интерес к нападающему проявляют "Спартак" и "Локомотив".
Будимир перешел в итальянскую "Сампдорию" летом 2016 года. Он провел 11 матчей в чемпионате Италии и три матча в Кубке страны. Единственный мяч за "Сампдорию" Будимир забил в матче третьего раунда Кубка Италии в ворота клуба "Бассано Виртуса", выступающего в серии С1 - третьем по силе дивизионе в итальянском футболе.
"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года. "Локомотив" завершил чемпионат на восьмом месте, но одержал победу в Кубке России.