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СМИ: "Спартак" предложил Таски новый двухлетний контракт

Спорт
27 мая, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" по окончании сезона

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Сердар Таски (слева)

Сердар Таски (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" предложил новый двухлетний контракт немецкому защитнику команды Сердару Таски. Об этом сообщает турецкий портал Fotospor.

Контракт футболиста со "Спартаком" заканчивается в 2018 году.

Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в "Спартаке".

Как сообщает издание, Таски не устроили финансовые условия, предложенные "Трабзонспором". Также 30-летний немец хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому заинтересован в продлении контракта с московским клубом.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года. Таски провел 19 матчей за команду в прошедшем сезоне.

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