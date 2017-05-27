СМИ: "Спартак" предложил Таски новый двухлетний контракт

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" предложил новый двухлетний контракт немецкому защитнику команды Сердару Таски. Об этом сообщает турецкий портал Fotospor.

Контракт футболиста со "Спартаком" заканчивается в 2018 году.

Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в "Спартаке".

Как сообщает издание, Таски не устроили финансовые условия, предложенные "Трабзонспором". Также 30-летний немец хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому заинтересован в продлении контракта с московским клубом.

"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17. Московский клуб одержал победу в чемпионате впервые с 2001 года. Таски провел 19 матчей за команду в прошедшем сезоне.